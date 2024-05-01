الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من أمام المقابر.. ريم أحمد تقرأ الفاتحة لوالدتها (صور)

ريم أحمد أمام قبر
ريم أحمد أمام قبر والدتها

انتهت مراسم تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعدما تم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة للصلاة عليها، والتي دخلت في حالة انهيار بسبب رحيل والدتها عنها خاصة أنها كانت متعلقة بها.


وبعد الانتهاء من دفن جثمان والدتها في مثواه الأخير، وهي مقابر العائلة، قررت رفقة أشقائها الجلوس على المقبرة لقراءة الفاتحة لها، وعدم تركها بعد الدفن مباشرة، وظلت تقرأ القرآن لها وهي تبكي بشدة على الرحيل المفاجئ لوالدتها كما كتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وفي صباح اليوم، أعلنت الفنانة ريم أحمد، وفاة والدتها حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

الوداع الأخير.. انهيار الفنانة ريم أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها (صور)

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

 

 

ريم أحمد الفنانة ريم أحمد رحيل والدة الفنانة ريم احمد وفاة والدة الفنانة ريم أحمد ريم أحمد إمام المقابر

مواد متعلقة

أبناء «إمبراطورية ميم» يتحدثون لـ«الدستور»: المسلسل يعيد الدفء والترابط الأسرى إلى المجتمع.. والأحداث مشوقة

شقيقه وزوجته تشاجرا بسبب مكان دفنه.. إيداع جثمان حلمى بكر فى ثلاجة مستشفى السلام العام

10 أيام غيابًا.. "أمن القاهرة" يكشف كواليس مقتل طالب ودفن جثمانه بالبساتين

“الخارجية”: نتابع قضية اختفاء مريم مجدى فى سويسرا

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

7 أيام بحث والنتيجة "جثة هامدة".. والدة الطفل أدهم: "قتلوه وحرموني من السند"

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"حرامي وفضحني".. القصة الكاملة لسيدة قتلت نجل شقيقتها في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني