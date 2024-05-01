من أمام المقابر.. ريم أحمد تقرأ الفاتحة لوالدتها (صور)

انتهت مراسم تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعدما تم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة للصلاة عليها، والتي دخلت في حالة انهيار بسبب رحيل والدتها عنها خاصة أنها كانت متعلقة بها.



وبعد الانتهاء من دفن جثمان والدتها في مثواه الأخير، وهي مقابر العائلة، قررت رفقة أشقائها الجلوس على المقبرة لقراءة الفاتحة لها، وعدم تركها بعد الدفن مباشرة، وظلت تقرأ القرآن لها وهي تبكي بشدة على الرحيل المفاجئ لوالدتها كما كتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي صباح اليوم، أعلنت الفنانة ريم أحمد، وفاة والدتها حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".