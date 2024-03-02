السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شقيقه وزوجته تشاجرا بسبب مكان دفنه.. إيداع جثمان حلمى بكر فى ثلاجة مستشفى السلام العام

حلمي بكر
حلمي بكر

أكد مصدر أمني إيداع جثمان الموسيقار حلمي بكر داخل ثلاجة مستشفى السلام العام بمنطقة النهضة عقب قرار النيابة العامة بإيداعه حتى وصول أهليته وتسليمه لذويه.

مصدر يكشف سبب خلاف أسرة الموسيقار

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن خلافًا نشب بين شقيق الموسيقار الراحل فتحي بكر، (81 عامًا)، والمقيم في حدائق القبة، وبين أرملة الموسيقار سماح عبدالرحمن، (41 عامًا)، وتقيم في المهندسين، حول مكان إيداع الجثمان، حيث قرر شقيقه نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري لحين وصول نجله، ولكن أرملته كانت تصر على الاحتفاظ بالجثمان داخل شقتها في المهندسين حتى دفنه، وعندما نشبت المشاجرة توجه سائق الإسعاف إلى أحد الأكمنة بطريق بلبيس، ومن ثم توجهوا إلى قسم شرطة السلام الثاني لتحرير المحضر.

وورد بلاغ إلى قسم السلام بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته، بسبب الخلاف على دفن جثمانه، وتم الاستماع لأقوال الطرفين.

وحرر شقيق المتوفي محضرًا ضد زوجة الموسيقار، بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفي ولجأوا لكمين بلبيس التابع للسلام 2 ولم يدفن حتى الآن.

خلاف حلمي بكر جثمان حلمي بكر الموسيقار مستشفى السلام

مواد متعلقة

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود