الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز

فن

الوداع الأخير.. انهيار الفنانة ريم أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها (صور)

ريم أحمد أثناء تشييع
ريم أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها

دخلت  الفنانة ريم أحمد  في حالة من الانهيار والهلع، أثناء تشييع جثمان والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، للصلاة عليها قبل دفنها، بحضور المقربين لها لمساندتها في حالة الانهيار التي بدت عليها.

وفي صباح اليوم، أعلنت الفنانة ريم أحمد، عن وفاة والدتها حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".


محطات من حياة الفنانة ريم أحمد

اشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية هدى البنت الصغرى لونيس في مسلسل يوميات ونيس، وظهر تميز ريم من خلال هذا الدور رغم سنها الصغيرة، خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات.

حصلت ريم على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 2011 /2012.

 

 

أحمد أثناء تشييع جثمان والدتها تشييع جثمان والدتها انهيار الفنانة ريم أحمد صور الفنانة ريم أحمد

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