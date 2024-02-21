الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 أيام غياب.. "أمن القاهرة" يكشف كواليس مقتل طالب ودفن جثمانه بالبساتين

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات واقعة تغيب طالب عن منزله في منطقة البساتين.

البداية كانت مع بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالقاهرة باختفاء طالب منذ 10 أيام عن منزله في منطقة البساتين، وتبين من التحريات أن أصدقاء المجني عليه، دفنوه فى مقبرة بعد إطلاق النار عليه.

تحريات أجهزة الأمن أكدت أن أحد المتهمين كان ينظف بندقية خرطوش يملكها فخرجت منه طلقه أصابت المجني عليه بالوجه، فأنهت حياة الشاب المتغيب، فقام صاحب البندقية بمعاونة آخرين بوضع الجثمان داخل شنطه سفر كبيره ودفنه بالترب بمنطقه الخليفة.

البداية، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من سيدة بغياب نجلها طالب عمره 20 عاما عن المنزل، وباجراء التحريات تبين أن وراء اختفاءه 8 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب هم الواقعة وتم العثور على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم.

منطقة الخليفة اختفاء طالب مقبرة

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