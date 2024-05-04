نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء للفنانة ريم أحمد في وفاة والدتها، مساء الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد وفاتها المنية يوم الأربعاء الماضي.

عزاء والدة ريم أحمد

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أول الحاضرين لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد ومعه ايهاب فهمي وعدد من نجوم الوسط الفني.

أعلنت الممثلة الشابة ريم أحمد، وفاة والدتها، السيدة فاتن الراعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ريم أحمد تعلن وفاة والدتها

ونعت ريم أحمد، والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

ونعى الفنان الكبير محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الأسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعي والدة ريم أحمد (هدى) ابنتي في ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيرا في مشوارها معي".

وأضاف: "أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتي وعمرو الصيفي صديقي الغالي وكل أولادك وحبايبك الصبر والسلوان".

ريم أحمد

جدير بالذكر أن ريم بدأت علاقتها بعالم الفن في وقت مبكر، عندنا وقع اختيار الفنان محمد صبحي عليها لتشارك في أجزاء مسلسل يوميات ونيس، لتلعب دور ابنته الصغرى ضمن أحداث العمل (هدى).

وكان أخر أعمال ريم أحمد، حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاورى، رضا ادريس، محمد رضوان، محمود عامر، ومن إخراج أحمد حسن،

كما شاركت فى بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، وهو من نوعية الأعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته بطولته رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان، صلاح عبد الله.

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد بمسجد الحامدية الشاذلية