السبت 04 مايو 2024
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باحث: جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية سعيًا لوقف إطلاق النار فى غزة

الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي

كشف الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن آخر التطورات الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك كارثة إنسانية غير مسبوقة وتم توظيف الملف الإنساني كأحد الأسلحة الرئيسية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح والهجرة القسرية ناحية مناطق الجنوب.

وأضاف أن هناك عاملًا آخر هو الضغط على الفصائل الفلسطينية لتقليل شعبيتها من جانب وللضغط عليها في ثنايا المباحثات الموجودة منذ شهور، موضحًا أنه بالنظر للتطورات الميدانية الحالية نجد أن هناك اعتبارات منها عودة القصف الإسرائيلي لمناطق الشمال والوسط بما في ذلك مدينة رفح كنوع من الضغط.

وأكد أن هناك تطورات مهمة للهدنة الإنسانية الجديدة وجهودًا تبذلها الدولة المصرية سعيًا لإنجاز وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

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