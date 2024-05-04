السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أفضل طريقة لإزالة عين السمكة نهائيًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر عين السمكة عدوى جلدية نشأ فيها نتوء أو عدة نتوءات حميدة بارزة وخشنة بباطن القدم، وقد تكون أحياناً بلون الجلد، أو بنية أو رمادية اللون، وتتكون نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري المعروف باسم HPV، وهو فيروس شديد العدوى ويمكن له الانتقال من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر.

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الفئات العمرية

لا يرتبط الإصابة بعين السمكة، بفئة عمرية معينة لكنها أكثر شيوعاً لدى الأطفال وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي وضعف قدرته على مقاومة الفيروس وأعراضه، كذلك قد يصاب عدد كبير من الأشخاص بالفيروس، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض. 

علاج عين السمكة في الرجل بالتبريد

من الممكن أن يلجأ الطبيب إلى استخدام النيتروجين السائل في إزالة عين السمكة عن طريق ما يعرف بالعلاج بالتبريد،وقد يحتاج الأمر إلى عدة جلسات أخرى.

الاستئصال الجراحي لعين السمكة

 من الممكن أن يلجأ الطبيب إلى استئصال عين السمكة في الرجل وإزالتها جراحياً، بعد استخدام مخدر موضعي، قد تؤدي هذه الوسيلة إلى تكون ندبة.

علاج عين السمكة بالقدم بالثوم

هناك بعض الأبحاث التي تثبت فاعلية مستخلص الثوم في القضاء على عين السمكة، إذ إن للثوم خصائص مضادة للفيروسات، وتثبط من زيادته العددية، وهذا ما توصل إليه مركز مارشفيلد بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة عام 2006، بعد استخدام مستخلص الثوم على أشخاص يعانون من عين السمكة، وقد وجد أن لها تأثيراً في الشفاء، ولم تعد الأعراض خلال الأربعة أشهر التي تليها.

زيت الشاي الاخضر لعلاج عين السمكة

أثبت زيت شجرة الشاي الأخضر فاعليته في القضاء على بعض أنواع عين السمكة، ويمكن استخدامه عن طريق خلط زيت شجرة الشاي المخفف بزيت جوز الهند، واستخدامه موضعياً على عين السمكة، وتطبيق ذلك الأمر لعدة أسابيع.

حميدة الورم الحليمي رمادية اللون عين السمكة الرجل

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