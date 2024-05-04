حماس: ذهبنا للمفاوضات فى القاهرة بروح إيجابية.. والاحتلال لم يحقق أهدافه

قال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي، مساء اليوم السبت، إن الحركة معنية بعودة النازحين وإعادة الإعمار وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة.

وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن حركة حماس ذاهبة للمفاوضات في القاهرة بروح إيجابية.

وأكد مرداوي أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه وغزة أظهرته للعالم على حقيقته المهزومة.

"حماس" تعلن توجه وفدها للقاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى صفقة تنهى الحرب على غزة

وسبق، وأكدت حركة حماس "أن وفدًا قياديًا من الحركة سيتوجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للتوصل الى صفقة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وجاء في بيان للحركة: "في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجّه السبت وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرًا، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق".

حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمة على إنضاج الاتفاق



وأكد البيان: "أننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق من اليوم نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الورقة الأخيرة التي تسلمتها حركة حماس تضمنت نقاطًا ايجابية وتراجعًا في الموقف الإسرائيلي يمكن البناء عليه.

وسبق، وقالت سيندي ماكين، المديرة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن شمال غزة الذي تضرر بشدة أصبح الآن في "مجاعة كاملة"، بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع، والقيود الصارمة التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي على توصيل المواد الغذائية إلى الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".