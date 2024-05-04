المطران شامي يترأس قداس سبت النور بالإسكندرية

ترأس صباح اليوم، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس سبت النور، بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.

وترأس المطران صلاة تقديس النور، ورش الغار، وصلاة الغروب، وقداس القديس باسيليوس، بمشاركة الأب سليمان كشاشا، والأب يوحنا داوود، راعي كنيسة سيدة العناية، بالبوشرية، بلبنان، والأب سمعان جميل اللعازري.

وألقى النائب البطريركي العام عظة الذبيحة الإلهية بعنوان “المسيح ينزل إلى أعماقنا لينقذنا”.

في سياق متصل، أقامت الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

يترأس احتفال عيد القيامة المجيد، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جانبه أعلن يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام برئاسة الطائفة الإنجيلية أنه سيتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن أبناء الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

تفاصيل احتفال الأقباط بعيد القيامة:

يحتفل الأقباط بـ«سبت النور»، وهو اليوم الذى يظهر فيه النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس، كل عام.

ويسمى هذا اليوم بالعديد من الأسماء منها «سبت الفرح»، و«سبت النور»، ويعتبر أشهر ما يميز «سبت النور»، النور المقدس الذي ينبثق من قبر السيد المسيح بالقدس، بكنيسة القيامة.

ويسبق الاحتفال بأحد القيامة المجيد، ما يعرف باسم سبت النور المقدس، إذ يستقبل مسيحيو العالم الطقس الأهم وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح يوم سبت الذي يسبق عيد القيامة، والمعروف باسم «سبت النور».

ويتوافد الآلاف لزيارة كنيسة القيامة في الأراضي الفلسطينية المقدسة، لحضور لحظة فتح قبر المسيح لينطلق منه نور يشع في الأجواء كلها تضاء منه شموع المصلين في الكنيسة القيامة بالقدس.

ففي كنيسة القيامة بالقدس، يشهد الأقباط لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر السيد المسيح، ومعجزة ظهور النور المقدس من قبر المسيح تحدث بناءً على عدة خطوات وطقوس، ففي صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس يتم فحص قبر المسيح والتأكد من عدم وجود أى سبب بشري لهذه المعجزة، وبعد التأكد من خلو القبر المقدس من أى مادة مسببة لهذا النور، يتم وضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر.