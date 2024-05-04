السبت 04 مايو 2024
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محمد البهواشى: تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى نتاج إصلاحات الدولة

محمد البهواشي
محمد البهواشي

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على تغيير منظمة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة إيجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري نتاج الإصلاحات التي قامت بها الدولة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية اتحذت خطوات إيجابية في الفترة الماضية من خلال القضاء على السوق السوداء وترك سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.

وأشار إلى أنه كانت هناك فجوة دولارية في الفترة الماضية، وكل هذه الأمور أدت لتراجع التضنيف، ولكن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق كانت من أهم الخطوات لدعم الاقتصاد المصري.

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