السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تحارب التقلبات المزاجية خلال فصل الصيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قد يكون من غير السار تجربة تغير مفاجئ في الحالة المزاجية من الفرح إلى اليأس أو العكس، ويبدو الأمر وكأنك في قطار أفعوانية عاطفي، دون سبب واضح في حين أن التقلبات المزاجية العرضية هي جزء طبيعي من الحياة، فإن التغيرات المستمرة والمتطرفة قد تكون مؤشرا على القضايا الأساسية، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تقلبات المزاج، بدءًا من الأسباب التي تسبب هذه التقلبات المزاجية، والأهم من ذلك، كيف يمكنك إدارتها بفعالية.

تمارين تساعدك على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج

تقلبات المزاج

تقلبات المزاج هي في الأساس تغيرات مزاجية سريعة. يمكن أن تحدث هذه التحولات بسبب عوامل مختلفة مثل الإجهاد أو التغيرات الهرمونية أو أحداث الحياة الكبرى، الشعور بالحزن في لحظة والسعادة في اللحظة التالية هو تجربة شائعة لدى الكثيرين، ولكن عندما تصبح هذه التقلبات متكررة ومكثفة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة كامنة.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تقلبات مزاجية متكررة ومكثفة:


غالبًا ما ترتبط حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب بتقلبات المزاج.

يمكن أن تؤدي التقلبات في الهرمونات، خاصة أثناء فترة البلوغ والحمل وانقطاع الطمث، إلى تقلبات مزاجية.

الكحول والنيكوتين وبعض الأدوية يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية، حتى الأدوية الموصوفة، عندما لا تستخدم حسب التوجيهات، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في المزاج.

التغيرات الكبيرة في الحياة، والأحداث الصادمة، والضغط النفسي المزمن يمكن أن تساهم جميعها في تقلبات المزاج.

يمكن أن يزيد التاريخ العائلي لاضطرابات المزاج من احتمالية التعرض لتقلبات المزاج.

فيما يلي تقنيات بسيطة لإدارة تقلبات المزاج

تأكد من أنك تتناول وجبات مغذية بانتظام. تجنب الإفراط في الكافيين والسكر، لأنهما يمكن أن يؤديا إلى تفاقم تقلبات المزاج. النشاط البدني يطلق الاندورفين، الذي يمكن أن يحسن مزاجك.

اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع، قلة النوم يمكن أن تزيد من تقلبات المزاج، استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

قم بتضمين تمارين التنفس العميق في روتينك اليومي لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء، مارس اليقظة الذهنية أو التأمل لمساعدتك على البقاء هادئًا في المواقف العصيبة، وفقا لمراجعة الدراسات التي نشرت في JAMA Internal Medicine في يناير 2014، يمكن أن يساعد التأمل في تخفيف الحزن والقلق وتخفيف الألم، تم العثور على أن التأمل فعال تقريبًا في علاج الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب.

صل الصيف اليأس قطار أفعوانية عاطفي تقلبات المزاج لتغيرات الهرمونية

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