"المزاج مصرى".. نجاح التجارب الأولية فى زراعة البن بمصر

على مدار أكثر من 40 عامًا من محاولات زراعة البن في مصر أوشكت على النجاح بعد إعلان مركز بحوث البساتين بالقناطر الخيرية عن نجاح أولى تجارب زراعة البن في مصر.

دخلت أشجار البن كهدية من دولة اليمن الشقيقة إلى مصر منذ أعوام، ومع انتشار مشروعات الصوب الزراعية بدأت محاولات وتجارب زراعة البن في مصر تؤتي ثمارها.

وحمل مركز بحوث البساتين بمدينة القناطر الخيرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على عاتقه تجربة زراعة البن فى مصر لأول مرة ، ويبدأ الحصاد بالفعل لتؤكد نجاح هذه التجارب الطويلة.

زراعة البن في مصر

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة نهاد مصطفى، استشاري زراعة البن، والأستاذ المتخصص في الزراعات الاستوائية في المركز القومي للبحوث والمشرفة على حقول البن المصرية، أن زراعة البن في مصر بدأت منذ عام 2007 حتى 2010، وشهدت تلك الفترة تجارب متتالية عديدة أجريت على مجموعة من الأشجار تعود لأحد أصناف البن العربي التي أهدتها دولة اليمن الشقيقة الرائدة في زراعة البن إلى مصر.

وأضافت "مصطفى" أنه هذه الأشجار كانت موجودة طوال فترة كبيرة دون اهتمام أو أبحاث علمية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المأمولة منها، إلى أن بدأ الفريق البحثي المتخصص في الأشجار والفواكه الاستوائية ببدء التجارب على أشجار البن المنزرعة بالمحطة وتحقيق نتائج جيدة تعطي أملًا في دخول مصر عالم زراعة البن.

وأشارت إلى أن هناك شروط عديدة لنجاح عملية زراعة البن في مصر، وهو ما يعمل عليها الفريق البحثي، فضلًا عن التغيرات المناخية التي ساعدت في إنجاح زراعة شتلات البن في مصر لبدء توزيعها وانتشارها بين المزارعين، ولا تزال التجارب قائمة لتحقيق الاستفادة القصوى.

شعبة البن: ننتظر نجاح التجارب الفعلية

فيما أعلنت شعبة البن بالغرف التجارية أنه لا يمكن الحكم على تجربة زراعة البن في الوقت الراهن، وننتظر تكلفة الإنتاج وجودة البن ومعدلات توفير النفقات من استيراد البن من الخارج، وهل هو مناسب للذوق والمستهلك المصري أم لا، وذلك وفق حسن فوزي، رئيس شعبة البن في غرفة تجارة القاهرة.

70 ألف طن من البن سنويًا

وستوفر مصر نفقات ضخمة في حال نجاح تجارب زراعة البن إذ تستهلك مصر نحو 70 ألف طن من البن سنويًا، كما تزداد معدلات الاستهلاك بنحو 25 إلى 30 % خلال فصل الشتاء.

وارتفعت قيمة واردات مصر من البن غير المحمص "غير منزوع منه الكافيين" بنسبة 1.9% خلال أول 10 أشهر من 2023 لتسجل 167.6 مليون دولار في مقابل 164.434 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وكانت قد تراجعت قيمة فاتورة استيراد مصر من البن غير المحمص "غير منزوع منه الكافيين" بنسبة 3.9% خلال أكتوبر الماضي لتبلغ 16.104 مليون دولار مقابل 16.756 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022.