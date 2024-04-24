الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"البحوث الزراعية": زراعة البن فى مصر ما زالت فى إطار التجارب البحثية

زراعة البن
زراعة البن

حول ما تداولته بعض المواقع الصحفية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن نجاح زراعة البن في مصر، قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز أجرى في السابق عدة تجارب بحثية لزراعته ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم ملاءمة الظروف المناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية.

إعادة تجارب زراعة محاصيل لم تتم زراعتها

وأضاف عبدالعظيم أنه بعد تغير الظروف المناخية خلال العامين الماضيين وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى.

وأوضح أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت أشجار البن تثمر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع اليوم مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

وأكد أن وزير الزراعة يقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية إيمانا منه بأن البحث العلمي الحل السحرى لزيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد الطبيعية وأيضا مواجهة التغيرات المناخية وزير الزراعة وجه أيضا بعدم الإعلان عن أي تجارب بحثية قبل اعتمادها وتقييم نتائجها.

الجدير بالذكر، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه الباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التى تستنزف العملة الصعبة.

الصحفية دكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية زراعة البن في مصر وزير الزراعة

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