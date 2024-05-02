5 أفكار جديدة لعصائر منعشة خلال فصل الصيف

يحتاج جسم الإنسان خلال فصل الصيف إلى العصائر والسوائل لتخفيف آثار حرارة الشمس الحارقة، ويميل الأغلبية خلال فص الصيف إلى تناول الوجبات الخفيفة، والعصائر الطبيعية كبديل للمشروبات السكرية والكولا والوجبات الدهنية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز أفكار العصائر المستحدثة لمواجهة حرارة الصيف الحارقة.

من المؤكد أن العصائر ستهدئ جسدك عندما تشرق شمس الصيف، فهي أيضًا مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن وكل ما تحتاجه للعمل في فصل الصيف القاسي.

أفضل أفكار العصائر لفصل الصيف

عصير الأناناس بيري بلاست: بالنسبة لعشاق التوت الذين هم أيضًا من محبي الأناناس الحمضي، فإن هذا العصير هو الخيار المثالي. قم بخلط التوت المختلط مثل الفراولة والتوت مع الأناناس وحليب اللوز للحصول على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والبروتين.

. عصير المانجو والبابايا: يعتبر عصير المانجو والبابايا الكريمي الغني مزيجًا مثاليًا من المذاق والتغذية في حرارة الصيف الحارقة. امزجي المانجو الناضجة والبابايا مع بعض حليب جوز الهند محلي الصنع للحصول على نكهة كريمية واستوائية.

. عصير البطيخ والنعناع : سوف يبردك نجم الترطيب هذا من الداخل ويضمن دخول جميع العناصر الغذائية الحيوية إلى جسمك. امزج قطع البطيخ الطازجة وأوراق النعناع وعصير الليمون ولمسة من العسل للحصول على مشروب صيفي مرطب ومنعش.

. عصير الموز تشانا ساتو المحمص: يجتمع البروتين والفيتامينات والألياف والمغذيات الدقيقة الأخرى معًا لتكوين هذا الصيف اللذيذ. امزج الموز وحليب اللوز مع شانا ساتو وتمرين منزوع البذور للحصول على عصير كريمي وممتلئ ومليء بالدهون الصحية والبروتين.

عصير الخضار الصحي: امزجي الخيار والكرفس والسبانخ والكزبرة الطازجة مع قطعة من الزنجبيل والماء. يقدم مع أوراق النعناع وشريحة الليمون.