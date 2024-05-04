السبت 04 مايو 2024
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بطول 50 كيلو.. "القاهرة الإخبارية" ترصد انتظار المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية المنتظرة أمام معبر رفح - آرشيفية

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية لحظية لتوافد المساعدات الإنسانية المنتظرة أمام معبر رفح البري للعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين برفح الفلسطينية.

وقال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السيارات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، تنتظر على الطريق المؤدي لمعبر رفح بمسافة 50 كيلو مترًا حتى مدينة العريش.

كما أوضح "عماد"، أن اليوم يُعد عطلة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن مصر واصلت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من المجاعة.

وأشار إلى أن معبر رفح  يواصل إدخال سيارات المحروقات، حيث تم إدخال 8 سيارات من السولار والغاز، بالإضافة إلى استقبال 19 حالة مصابة وتم تحويلها للمستشفيات المختصة، مع عبور 36 مرافقًا لهذه الحالات.

ونوه بأنه بحسب تقارير فلسطينية، 3250 من أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون المساعدات الطبية المقدمة من مصر، ولكن العراقيل الإسرائيلية السبب في بطء الدخول.

 وكشف أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، عن استمرار جهود مصر لإيصال المساعدات لقطاع غزة، منوهًا بتقارير الحكومة الفلسطينية التي تشير إلى نجاح مصر في إدخال نحو 5 آلاف شاحنة إلى قطاع غزة خلال أبريل الماضي، من بينها 419 شاحنة وصلت إلى المناطق الشمالية بالقطاع.

وأضاف عماد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تواصل إسقاط عشرات الأطنان برفقة الدول الشقيقة والصديقة للمناطق الشمالية التي تعاني من حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوَّه مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن اليوم شهد إدخال 70 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر المعبر، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية في ظل العراقيل الإسرائيلية، خاصة أن يوم السبت يُعد عطلة أسبوعية في المعابر الإسرائيلية.

 

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