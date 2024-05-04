السبت 04 مايو 2024
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"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات تنتظر بطول 50 كيلو من معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السيارات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، تنتظر على الطريق المؤدي لمعبر رفح بمسافة 50 كيلو حتى مدينة العريش.

وأضاف "عماد"، أن اليوم عطلة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن مصر واصلت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من المجاعة.

وأشار إلى أن معبر رفح  يواصل إدخال سيارات المحروقات، حيث تم إدخال 8 سيارات من السولار والغاز، بالإضافة إلى استقبال 19 حالة مصابة وتم تحويلها للمستشفيات المختصة، مع عبور 36 مرافقا لهذه الحالات.

ونوه أنه بحسب تقارير فلسطينية، 3250 من أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون المساعدات الطبية المقدمة من مصر، ولكن العراقيل الإسرائيلية السبب في بطء الدخول.

مراسل القاهرة الاخبارية رفح معبر رفح شاحنات المساعدات مدينة العريش

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