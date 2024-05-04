السبت 04 مايو 2024
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بحمولة 1805 أطنان.. تفاصيل قافلة المساعدات الثامنة إلى غزة

نشرة dmc
نشرة dmc

أوضح الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل المرحلة الثامنة من قوافل المساعدات الإغاثية لأهالي غزة.

القافلة الثامنة إلى غزة

وأشار "عبدالقوي"، خلال مداخلة لنشرة "dmc"، أن القافلة الثامنة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، من خلال 106 قاطرات مُحمَّلة بأكثر من 1805 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية والإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.

كما تضمنت القافلة أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية، ونحو 84 طنًا من الأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 10 أطنان من الخيام وأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد ضرورة تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

عضو التحالف الوطني التحالف الوطني قوافل المساعدات غزة DMC عبد الفتاح السيسي

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