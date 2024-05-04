السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصر تُكثف أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات على شمال قطاع غزة

اسقاط جوي للمساعدات
اسقاط جوي للمساعدات الانسانية

كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية، بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية، ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة 

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مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

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مراسل "إكسترا نيوز": مصر تواصل عمليات الإسقاط الجوى للمساعدات على مناطق غزة

ويتزامن ذلك أيضًا مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

القوات الجوية المصرية المساعدات الغذائية الإغاثة العاجلة أعمال الإسقاط الجوي غزة

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مراسل "إكسترا نيوز": مصر تواصل عمليات الإسقاط الجوى للمساعدات على مناطق غزة

مصر تواصل الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

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