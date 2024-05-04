انتشال 5 شهداء واستمرار استهداف المنازل فى شمال قطاع غزة

انتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء، اليوم السبت، في منطقة غزة وشمال القطاع، بينهم امرأتان وثلاثة أطفال، وعدد من الإصابات. ولا يزال ثلاثة شهداء تحت أنقاض منزل عائلة "الحوراني" نتيجة استهدافه من طائرات الاحتلال بجوار أرض الشنطي شمال القطاع.

في وسط قطاع غزة، تعرضت عدة مناطق لقصف مدفعي عنيف، بالإضافة إلى استمرار استهداف الميادين على شواطئ دير البلح، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

وفي جنوب قطاع غزة، شهدت خان يونس إصابات جراء غارة جوية استهدفت مسجد الفاروق في مخيم خان يونس، بينما نقلت إصابات أخرى لمستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف مُسيرة مجموعة من المواطنين في مدينة عبسان بخان يونس.

وفي رفح، توفي 3 أشخاص من بينهم طفلان في قصف منزل عائلة شيخ العيد شرق المدينة، وهم: زياد صالح عبدالكريم شيخ العيد (30 عامًا)، والطفلة آمنة بلال صالح شيخ العيد (5 أعوام)، والطفل عبدالرحمن بلال صالح شيخ العيد (3 أعوام).