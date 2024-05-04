الإسماعيلي يعود للانتصارات في دوري نايل ويهزم فاركو بهدفي "الساعي" و"دسوقي"

عاد فريق الإسماعيلي للانتصارات وهزم فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الإسماعيل إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد فاركو عند 13 نقطة.

الفوز هو الأول للإسماعيلي خارج ملعبه هذا الفوز والأول أيضا في تاريخ مبارياته نع فاركو في الدوري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله عمر الساعي في الدقيقة 22 عندما تسلم الكرة في وسط ملعب فاركو وأطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار محمد سعيد شيكا لتعلن عن هدف التقدم للدراويش.

في الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق العشر الأولى التي شهدت حصول أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي إنذارا للخشون مع جيفرسون إينكادا كما حصل محمود جهاد لاعب فاركو على إنذار للخشونة مع محمد مخلوف.

في الدقيقة 58 سدد شكري نجيب لاعب فاركو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 59 أجرى أحمد خطاب المدير الفني لفاركو تغييرين بنزول وليد مصطفى وسيف تييري بدلا من وليد علي فرج وعمرو جمال.

في الدقيقة 63 أخرج الحكم عبد العزيز السيد البطاقة الصفراء لمحمود عماد لاعب فاركو ونادر فرج لاعب فاركو لتشابكهما معا وخرج محمود عماد مصابا ولعب كينجسلي سوكاري بدلا منه.

في الدقيقة 65 مرر أحمد الشيخ الكرة لعمر الساعي الذي نفرد وسدد الكرة لكن الحارس محمد سعيد شيكا نجح في تحويلها إلى ركنية.

في الدقيقة 71 سدد عمر الساعي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيدية نتيجة لمس الكرة يد رامي صبري تصدى لها محمد دسوقي وسجل الهدف الثاني للإسماعيلي.

الهدف الثاني زاد من صعوبة مهمة فاركو الذي افتقد لاعب الوسط الذي يجيد بناء الهجمات وهو الدور الذي كان يجب أن يقوم به شكري نجيب الحاضر الغائب في المباراة.

دفع أحمد خطاب بمصطفى حمادة وعمروناصر بدلا من أحمد شريف وعزمي غومة ورد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بالدفع بحاتم سكر بدلا من أحمد الشيخ في الدقيقة 82 وسدد شكري نجيب كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس الإسماعيلي إلى ركنية.

في الدقيقة 88 دفع إيهاب جلال بحمدي النقاز بدلا من محمد بيومي واحتسب الحكم عبد العزيز السيد سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين.