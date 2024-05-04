التشكيل الرسمى لمباراة فاركو والإسماعيلى فى الجولة الـ21 بـ"دورى نايل"

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن تشكيل فريقه لمباراة فاركو التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دورى نايل.

تشكيل الإسماعيلي ضد فاركو في دورى نايل

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع.. محمد بيومي – محمد عمار – محمد دسوقي – عبدالكريم مصطفى.

خط الوسط.. عمر الساعي – محمد مخلوف – عماد حمدي.

خط الهجوم.. عبدالرحمن مجدي – أحمد الشيخ – نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد حسن وحاتم سكر ومحمد عبدالسميع ومروان حمدي وإيريك تراوري وباسم مرسي.

تشكيل فاركو ضد الإسماعيلي في دورى نايل

كما أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لفاركو، عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع.. جيفرسون إينكادا – رامي صبري – ياسين مرعي – عزمي غومة.

خط الوسط.. وليد علي فرج – محمود عماد – محمود جهاد.

خط الهجوم.. شكري نجيب – أحمد شريف – عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود السيد وأحمد عوض ومصطفى حمادة وعمرو ناصر وأحمد البحراوي وسيف تيري وجابر كامل ووليد مصطفى.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 19 هدفًا واهتزت شباكه 24 مرة.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في آخر أربع مباريات، وجمع منها نقطتين بالتعادل مع مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، والهزيمة أمام زد إف سي والأهلي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل فاركو المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر، وحقق فاركو انتصارين وتعادل سبع مرات وخسر تسع مباريات وسجل 17 هدفًا ودخل مرماه 27 هدفًا، ولم يحقق فاركو الفوز في آخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع بيراميدز وإنبي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام مودرن فيوتشر والمصري.

يدير المباراة عبدالعزيز السيد، ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين، ومعهم محمد الغازي حكمًا رابعًا، ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.