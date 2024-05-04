دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يسعى للخروج من دائرة التعادلات على حساب الداخلية

يستضيف الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم السبت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الحادي والعشرين بمسابقة دوري نايل.

ويحتل الداخلية بقيادة أحمد كشري المركز الثامن عشر والأخير في جدول دوري نايل برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر وحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل 8 مرات وخسر عشر مباريات وسجل ستة أهداف فقط ودخل مرماه 22 هدفا.

الداخلية وأزمة العقم التهديفي

وجمع فريق الداخلية نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي والمصري ويسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والوصول للنقطة 14 وإنعاش آماله في الهروب من شبح الهبوط.

أحمد كشري يدرك أن استمرار صيام الفريق عن تحقيق الانتصارات سيعجل بهبوطه للقسم الثاني لذلك حاول خلال التدريبات إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق.

على الجانب الآخر يحتل سير اميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز العاشر برصيد 25 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

سيراميكا كليوباترا والخروج من دائرة التعادلات

وتعادل سيراميكا كليوباترا في مبارياته الأربع الأخيرة بنتيجة 1-1 مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 28 وفي ثلاث مباريات من المواجهات الأربع الأخيرة تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف وفشل في المحافظة على الفوز وهو ما حاول أيمن الرمادي إيجاد حلول له خلال التدريبات حتى يتمكن الفريق من العودة للانتصارات.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده هاني خيري وأحمد زيدان ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.