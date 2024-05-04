السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يسعى للخروج من دائرة التعادلات على حساب الداخلية

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا تعادل فى آخر مبارياته مع فاركو

يستضيف الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم السبت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الحادي والعشرين بمسابقة دوري نايل.

ويحتل الداخلية بقيادة أحمد كشري المركز الثامن عشر والأخير في جدول دوري نايل برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع  الثاني عشر وحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل 8 مرات وخسر عشر مباريات وسجل ستة أهداف فقط ودخل مرماه 22 هدفا.

الداخلية وأزمة العقم التهديفي 

وجمع فريق الداخلية نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع إنبي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي والمصري ويسعى لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والوصول للنقطة 14 وإنعاش آماله في الهروب من شبح الهبوط.

أحمد كشري يدرك أن استمرار صيام الفريق عن تحقيق الانتصارات سيعجل بهبوطه للقسم الثاني لذلك حاول خلال التدريبات إيجاد حلول لأزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق.

على الجانب الآخر يحتل سير اميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز العاشر برصيد 25 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

سيراميكا كليوباترا والخروج من دائرة التعادلات 

وتعادل سيراميكا كليوباترا في مبارياته الأربع الأخيرة بنتيجة 1-1 مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري وفاركو ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 28 وفي ثلاث مباريات من المواجهات الأربع الأخيرة تقدم سيراميكا كليوباترا بهدف وفشل في المحافظة على الفوز وهو ما حاول أيمن الرمادي إيجاد حلول له خلال التدريبات حتى يتمكن الفريق من العودة للانتصارات.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده هاني خيري وأحمد زيدان ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الداخلية سيراميكا كليوباترا أحمد كشري أيمن الرمادي

مواد متعلقة

المقاولون العرب يهزم زد بهدف في دوري نايل

بلدية المحلة يواصل السقوط أمام الاتحاد.. ومصير عبدالروؤف على كف عفريت

ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الحادى والعشرين

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

مسيحيو القدس يستقبلون النور المقدس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة