ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الحادى والعشرين

يسعى حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة لهز شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي ستقام في السابعة مساء اليوم في افتتاح مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين لدوري نايل وتدعيم تواجده في صدارة هدافي دوري نايل.

وينفرد حسام أشرف بصدارة هدافي دوري نايل برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وثلاثة أهداف عن المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا ومصطفى زيكو مهاجم زد إف سي.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الـ21

1. حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 11 هدفا منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد تسعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" ومصطفى زيكو "زد إف سي" ولكل منهما 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. أحمد مصطفى زيزو "الزمالك" ومحمد سالم "المقاولون" ولكل منهما سبعة أهداف.

5. ميدو جابر "المصري" وحسام حسن "سموحة" وكريم بامبو "البنك الأهلي" والجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم ستة أهداف.

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف والتونسي معتز زدام "المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي وإبراهيم عادل "بيراميدز" وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر"، وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

7.التونسي سيف الجزيري "الزمالك" وعبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" والجزائري غيلاس جناوي ومحمد الشامي "المصري" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وأسامة فيصل والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف.

8. المغربي رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبوعلي "الأهلي" وعمرو قلاوة "سموحة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. محمود قاعود "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والسوداني سيف تيري " فاركو" وأيمن سعد موكا "الجونة" وشادي حسين ورأفت خليل "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. كريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود كهربا "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والسنغالي إبراهيم نداي "الزمالك" وعماد حمدي وعمر الساعي وأحمد الشيخ "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاي ورمضان صبحي "بيراميدز" والنيجيري جونيور أجايي "سموحة " وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن والكاميروني جوزيف جوناثان ومحمود رزق "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي ويوسف لبيب " انبي" ولكل منهم هدفين.