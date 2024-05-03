دوري نايل.. الاتحاد السكندري يستضيف بلدية المحلة في مباراة الجريحين

يحل بلدية المحلة ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية، في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع، وحقق سبعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر أربع مباريات وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.

ولم يحقق الاتحاد السكندري الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والهزيمة أمام الزمالك والجون، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32 ودخول المربع الذهبي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بلدية المحلة

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وهاني الطامي وهشام صلاح ومحمود شبانة وشريف رضا وإسلام أبو سليمة وعمرو صالح وعمر طارق الوحش ومصطفى إبراهيم وكريم الديب ومورو ساليفو وناصر ناصر وعبد الغني محمد وأحمد عيد وبيكالي أوبامي وبنجامين بواتينج وأحمد عادل ميسي وكريستوفاو مابولولو.

بلدية المحلة وإيقاف نزيف النقاط

في المقابل، يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر، وحقق بلدية المحلة خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر عشر مباريات وسجل 21 هدفا ويملك أضعف دفاع في دوري نايل باهتزاز شباكه 40 مرة.

وجمع بلدية المحلة ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المقاولون والهزيمة أمام الجونة وسموحة وزد إف سي، ويسعى لإيقاف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده مصطفى حسن وعمرو جمعة ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.