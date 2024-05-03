الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زد إف سي يواجه المقاولون في مباراة القمة والقاع بدوري نايل

زد إف سي فاز في مباراته
زد إف سي فاز في مباراته الأخيرة على بلدية المحلة

يستضيف زد إف سي فريق المقاولون في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة، في افتتاح مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين اللذين يرفعان شعار لا بديل عن الفوز رغم اختلاف الدوافع، حيث يسعى زد إف سي لتأكيد بقاءه في المربع الذهبي بينما يجاهد المقاولون للابتعاد عن مثلث الهبوط.

زد إف سي والبقاء في المربع الذهبي

ويحتل فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي، المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

وحقق زد إف سي الفوز في أخر ثلاث مباريات على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة ويسعى لمواصلة انتصاراته ورفع رصيده إلى 36 نقطة والصعود للمركز الثاني في انتظار نتيجة مباراة المصري وطلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.

مجدي عبد العاطي حذر لاعبيه من مواجهة المقاولون، وأكد لهم أن أصعب المباريات تكون أمام الفرق المهددة بالهبوط والتي لا تفرط في النقاط بسهولة، وطالب لاعبيه بأداء المباراة بقوة حتى يواصل الفريق انتصاراته.

المقاولون والعودة للانتصارات

على الجانب الأخر، يحتل المقاولون بقيادة معتمد جمال المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر، وحقق المقاولون انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر 11 مباراة وسجل 17 هدفا ويملك ثاني أضعف دفاع في دوري نايل بعد بلدية المحلة ودخل مرماه 31 هدفا.

وخسر المقاولون أخر ثلاث مباريات أمام بيراميدز وبلدية المحلة وسموحة ولم يسجل أى هدف في المباريات الثلاث، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة إلى أربع نقاط في حالة هزيمة بلدية المحلة أمام الاتحاد السكندري.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده سمير جمال وحسن رمضان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.

دوري نايل زد إف سي فريق المقاولون جدي عبد العاطي معتمد جمال

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