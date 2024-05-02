التعادل السلبي يحسم مباراة فيوتشر وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

وارتفع رصيد طلائع عند 28 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

أما فريق مودرن فيوتشر فيحتل المركز التاسع بجدول الترتيب بعد ارتفاع رصيده عند 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات و6 تعادلات وتعرض لأربع خسائر.

أحداث المباراة

البداية كانت من جانب فريق طلائع الجيش، موسى دياوارا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء أمسك بها محمود حمدي بثبات.

أحمد عبد الرحمن أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها إسلام محارب براسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

توقف المباراة بسبب إصابة موسى دياوارا وخروجه خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج.

في الدقيقة 30 محمد فاروق توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد شعبان لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

في الدقيقة 43 محمد فاروق توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد شعبان لتمر لخارج الملعب.

أحمد سمير أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها خالد سطوحي براسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

توقف المباراة بسبب إصابة أحمد عبد الرحمن ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

في الدقيقة 89 كريم طارق سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

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تشكيل مودرن فيوتشر أمام طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: محمود حمدي.



خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.



خط الوسط: غنام محمد، ايموراني حساني، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل.



خط الهجوم: محمد فاروق.



ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، كجالي درامي، علي ياسر، محمد صادق، محمود شعبانk محمد ربيعة، ايبا، عمرو السيسي، خالد رضا.