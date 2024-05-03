بلدية المحلة يواصل السقوط أمام الاتحاد.. ومصير عبدالروؤف على كف عفريت

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا هاما على حساب بلدية المحلة، مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية، في افتتاحية الجولة الحادية والعشرين بمسابقة دوري نايل (2023/2024)، بهدفين مقابل هدف.

جاءت أحداث الشوط متوسطة للغاية، حيث استحوذ لاعبي الاتحاد على مجريات الأمور بشكل كبير جدا، أما بلدية المحلة، لجأ للهجمات المرتدة مع غلق كامل لمفاتيح الخطورة لدى المنافس.

وفي الدقيقة الـ42، يعود الأنجولي مابولولو للتهديف مجددا، مسجلا هدف الاتحاد السكندري من ضربة جزاء، احتسابها حكم الساحة وليد عبدالرازق، بعد استدعائه من قبل حكام الفيديو الـVR بقيادة محمود الدسوقي

وفي الدقيقة الـ63، يهدي هشام، مدافع الاتحاد السكندري، التعادل لفريق بلدية المحلة، من ركلة حرة للبلدية على حدود منطقة جزاء جهة اليسار نفذها وحيد محسن بعرضية حاول المدافع ابعادها ولكنه اسكنها مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة الـ76، يضيف عبدالغني محمد، ثان أهداف الاتحاد السكندري، بعد متابعة تسديدة أحمد عيد، التي وصلت لبنيامين بواتينج المتمركز يمين منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية وصلت للاعب المتمركز داخل منطقة الجزاء، فسدد كرة سكنت يمين المرمى الخالي.

وبهذه النتيجة رفع زعيم الثغر رصيده لـ32 نقطة، وضعته في المركز الرابع داخل المربع الذهبي، أما بلدية المحلة يتوقف رصيده عند 19 نقطة، في المركز الرابع عشر، ويستمر في نزيف النقاط المتواصل.

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة على التوالي لبلدية المحلة، خلال الجولات الثلاثة الماضية، في بداية الدور الثاني بمسابقة دوري نايل.

وعقب نتيجة بلدية المحلة اليوم، بالسقوط أمام الاتحاد السكندري، أصبح مصير مديره الفني أحمد عبدالروؤف، على كف عفريت، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية على مجلس إدارة النادي برئاسة مصطفى الشامي، بإقالة المدير الفني في أسرع وقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوت الأون.