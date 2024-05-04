فاركو يواجه الإسماعيلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط بدورى نايل

يحل الإسماعيلي ضيفا على فاركو في الرابعة عصر اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة لأنها تجمع فريقين في المراكز الستة الأخيرة بجدول دوري نايل وفي حالة فوز فاركو يتقلص الفارق بينه وبين الإسماعيلي إلى ثلاث نقاط وفي حالة فوز الإسماعيلي يزداد الفارق إلى تسع نقاط بينما فارق النقاط الست لصالح الإسماعيلي في حالة انتهاء المباراة بالتعادل.

ويحتل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحقق فاركو انتصارين وتعادل سبع مرات وخسر تسع مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا.

فاركو لم يفز في أخر 5 مباريات

ولم يحقق فاركو الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع بيراميدز وانبي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام مودرن فيوتشر والمصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16 وتقليص الفارق مع البنك الأهلي إلى نقطتين ومع الإسماعيلي وبلدية المحلة إلى ثلاث نقاط.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات وسبعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 19 هدفا واهتزت شباكه 24 مرة.

ولم يحقق الإسماعيلي الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والهزيمة أمام زد إف سي والأهلي ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 22 وزيادة الفارق مع المقاولون الذي يحتل المركز السادس عشر إلى سبع نقاط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة فاركو

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد ومحمد عمار وحاتم سكر وحمدي النقاز وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعماد حمدي ومحمد بيومي وعبد الرحمن الدح وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ونادر فرج وباسم مرسي وأحمد الشيخ وحمادة صلاح وإيريك تراوري.

وشهدت القائمة عودة محمد دسوقي وحاتم سكر بعد انتهاء إيقافهما بينما يغيب محمد نصر للإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الأهلي.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين ومعهم محمد الغازي حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.