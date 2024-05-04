الشوط الأول.. الإسماعيلى يتقدم على فاركو بهدف صاروخى لعمر الساعى

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو والإسماعيلي المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الحادي والعشرين لمسابقة دوري نايل بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله عمر الساعي في الدقيقة 22.

رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وضحت منذ بداية الشوط الأول التي كانت سريعة وحماسية، وسجل شكري نجيب لاعب فاركو هدفا في الدقيقة الثالثة ألغاه الحكم عبد العزيز السيد بناء على راية مساعده مصطفى حسين التي أشارت لوجود تسلل.

رد الإسماعيلي كان سريعا في الدقيقة الرابعة بتمريرة رائعة من عبد الرحمن مجدي لنادر فرج أمام مرمى فاركو لكنه لم يلحق بها.

انحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 21 عندما مرر عبد الرحمن مجدي كرة عرضية أبعدها جيفرسون إينكادا بشكل خاطئ ووصلت إلى عمر الساعي الذي أطاح بها فوق العارضة.

في الدقيقة 22 تسلم عمر الساعي الكرة في وسط ملعب فاركو وأطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار محمد سعيد شيكا لتعلن عن هدف التقدم للإسماعيلي.

في الدقيقة 30 حصل محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي على إنذار للخشونة مع أحمد شريف وفي الدقيقة 40 نال عزمي غومة الظهير الأيسر لفاركو إنذارا للخشونة مع أحمد الشيخ.

في الدقيقة 44 ومن هجمة مرتدة لفاركو انطلق عمرو جمال ومرر الكرة لأحمد شريف الذي دخل منطقة الجزاء وسدد بين يدي حارس الإسماعيلي واحتسب الحكم عبد العزيز السيد أربع دقائق وقت بدل ضائع حصل خلالها محمود عماد لاعب فاركو نادر فرج لاعب الإسماعيلي على إنذارين لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى ومحمد بيومي ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعبدالكريم مصطفى في الدفاع وعمر الساعي ومحمد مخلوف وعماد حمدي في الوسط وعبدالرحمن مجدي وأحمد الشيخ ونادر فرج في الهجوم.

وبدأ فاركو الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد سعيد شيكا في حراسة المرمى وجيفرسون إينكادا ورامي صبري وياسين مرعي وعزمي غومة في الدفاع ووليد علي فرج ومحمود عماد ومحمود جهاد في الوسط وشكري نجيب وأحمد شريف وعمرو جمال في الهجوم.