كتلة الحوار تهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

شارك، اليوم، الدكتور باسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، على رأس وفد من قيادات الكتلة لتهنئة الأخوة الأقباط من أبناء الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد.

وحضر وفد الكتلة الاحتفالية بقيادة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ولفيف من القيادات الكنسية، كما حضر العديد من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة.

وضم وفد التهنئة المهندس حسام علي النائب الأول لرئيس الكتلة، والدكتور محمد عبدالمجيد سكرتير عام اتحاد شباب الكتلة، والكاتب الصحفي حازم الملاح، والصحفية نيرمين ميشيل، أعضاء مجلس الأمناء.

وأكدت الكتلة أنها تتمنى عيدا سعيدا للأخوة الإنجيليين، وتتمني لمصرنا مزيدًا من التقدم والازدهار والحفاظ على وحدتنا الوطنية.

"المصريين الأحرار" يشارك فى احتفالات الإنجيلية بعيد القيامة

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، فى احتفالات الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، والتي أقيمت في الكنيسة بمصر الجديدة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

وترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.

ورافق النائب الدكتور عصام خليل وفدا للحضور والتهنئة، ضم الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والإعلامي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وتقدموا بأحر التهاني إلى قيادات الكنيسة الإنجيلية وأبنائها بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن خالص التهنئة إلى قادة الكنيسة والرعاة والقساوسة، وأثنى على جهود الطائفة الإنجيلية ودورها الريادي في نشر قيم المحبة والتسامح والعدالة الاجتماعية.

وأكدّ أنّ "مصر بِتنوعها الحضاري والثقافي تُجسّد أروع نموذج للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وأنّ وحدة أبنائها هي ثروة لا تُقدّر بثمن".

وأضاف خليل: إنّ احتفالات الأعياد تأتى تعزيزا لكافة أواصر الترابط والوحدة الوطنية، ونؤكّد نحن المصريون أنّنا جميعًا أبناء وطن واحد، وأنّنا نسعى جاهدين لما هو أفضل لمصرنا الحبيبة.