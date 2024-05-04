السبت 04 مايو 2024
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الباحثة نرمين سعيد: مصر تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات لقطاع غزة

الباحثة نرمين سعيد
الباحثة نرمين سعيد

كشفت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن آخر التطورات الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تبذل قصارى جهدها لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأضافت أن مصر وظفت معبر رفح لإدخال المساعدات لقطاع غزة بكل المعاني الإنسانية، موضحة أنه خلال شهر أبريل فقط عبرت 4 آلاف شاحنة فقط خلال معبر رفح للجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر ترفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة وترفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن مصر حريصة على عدم التصعيد في قطاع غزة، ومصر من أكثر الدول التي قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

اكسترا نيوز الاراضي الفلسطينية المحتلة نرمين سعيد مصر قطاع غزة

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