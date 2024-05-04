السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ليلى عبدالمجيد لـ"الدستور": "المتحدة" ساعدت على زيادة الرواج الفنى فى الوطن العربى

الدكتورة ليلي عبدالمجيد
الدكتورة ليلي عبدالمجيد

توجهت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتواجدها المستمر مع الشعب في المناسبات الخاصة به، والتفكير الدائم للترفيه عن الجمهور من خلال الفنون التي تُقدّمها سواء في الموسيقى والغناء أو التمثيل، وهذا ما وقع بالفعل من خلال  حفلات "ليالي مصر".

وتابعت عبدالمجيد، في تصريحات لـ"الدستور"، قائلةً: "خطوات الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية في عالم الفن جيدة جدًا، وهذا يعيد لأذهان الجمهور حفلات أضواء المدينة التي كانت تحدث في فترة من الفترات الزمنية المعينة، وكذلك حفلات ليالي التليفزيون التي كانت تشعر المواطن بالمتعة الكبيرة، وتعطي فرصة للمواهب الشابة، والمبدعين الجدد".

حفلات ليالي مصر تعيد للجمهور شعورًا افتقده 

وأضافت: "مثل هذه الحفلات تعيد لنا أمورًا يفتقدها الجمهور منذ فترة طويلة، كما أنها أسهمت في شعور المصريين بالسعادة والفرح بأن إعلامهم يهتم بكل ما يحتاجون إليه وما يسبب لهم السعادة".

ولفتت إلى أن  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساعدت على زيادة الرواج الفني في مصر، وتجعل المواطن يعيش ويواكب كل ما هو جديد في الموسيقى والفن، وهذه الحفلات تساعد الفنانين المبدعين على تقديم إبداعهم للجمهور المصري والعربي "لايف".

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  مشروع ليالى مصر

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة تذكرتي، أطلقت خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروعًا جديدًا يحمل اسم "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

ومشروع "ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

ويأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

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