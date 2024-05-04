السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بقيمة 11 مليار جنيه..

"كهرباء القناة" تسجل أعلى متأخرات فى التحصيل بين شركات التوزيع خلال 2023

شركة القناة لتوزيع
شركة القناة لتوزيع الكهرباء

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تأتي في مقدمة شركات التوزيع التي لديها متأخرات في التحصيل مقارنة بعدد المشتركين في الشركة، والذي يبلغ 5 ملايين مشترك.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تأتي في المرتبة الثانية، ثم شركة شمال القاهرة في المرتبة الثالثة.

ووفق ما أعلنته شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبو وردة في الجمعية العامة لمناقشة الموازنة المالية التخطيطية  للعام 2025/2024 تستهدف الشركة خفض متأخرات التحصيل في العام المالي  الجديد 2024/ 2025 إلى 8.930 مليار جنيه مقارنة بـ 11.323 مليار جنيه  متوقع في العام الجاري  2023 /2024 بخفض قدره 2.393  مليار جنيه.

وتستهدف شركة  كهرباء القناة تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2024 /2025 قدرت بــــ  96.9% مقابل 91.3%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 85.7% لفعلي 2022 /2023 

كما تستهدف الشركة  تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار ( بدون الجهات  الحكومية والهيئات الاقتصادية )  خلال عام الموازنة 2024/ 2025  بـــ  99.3%  مقابل 97.4%  لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 96.6% لفعلي 2022/ 2023.

وتضمنت خطة الشركة  استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8%  خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99 % لمتوقع 2024/2023 مقابل 11.28 % لفعلي 2023/2022.

واستهدفت الشركة  فائض خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ 11.540 مليون جنيه  مقابل فائض قُدر بـ 34.706 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة خفض قدرها  66.7%  مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 132.3%.

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