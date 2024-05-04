لأول مرة.. محمد رمضان يحيى حفلًا غنائيًا فى لبنان

في أول حفل غنائي له في دولة لبنان، تعاقد الفنان محمد رمضان على إحياء حفل غنائى، المقرر إقامته في 17 أغسطس المقبل، ليغني باقة من ألمع أغانيه التي طرحها منذ فترة من الزمن.

أغانى الفنان محمد رمضان

ويقدم رمضان فى الحفل، الذي سيقام في لبنان، أغانيه التى اشتهر بها وحققت نجاحًا كبيرًا في كل مكان، ومنها: "مافيا، ونمبر ون، وإنساى، وهنرقص"، وغيرها من الأغاني.

تفاصيل فيلم محمد رمضان الجديد

وسيقدم رمضان فيلمًا جديدًا سوف يتعاون خلاله مع بطلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد, التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

أبطال فيلم "أسد أسود"

فيلم "أسد أسود" يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان كل من إسلام مبارك، ومحمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.