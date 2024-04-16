الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد رمضان يحلق ذقنه فى الجو داخل طائرته الخاصة (صور)

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مقطع فيديو قصيرًا، أثناء تواجده على متن طائرة خاصة، وتساعده المضيفة في حلاقة ذقنه.


وأثار الفيديو الدهشة والإعجاب بسبب حلاقة ذقنه أثناء تواجده على متن الطائرة، وتساءل الجمهور: "مفيش حلاق تروحله قبل السفر".


وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "نعيمًا.. يعني هنحلق في الجو".

فيلم "أسد أسود" 

يستعد محمد رمضان للعودة من جديد للتمثيل وهذه المرة على المستوى السينمائي من خلال عمل يحمل اسم "أسد أسود" يتعاون خلاله مع المخرج محمد دياب، وهو العمل الذي يحاول رمضان من خلاله العودة بقوة للسينما بعد إخفاقات متكررة على مستوى الإيرادات، حيث حل في مراكز متراجعة في آخر عملين قدمهما وهما "ع الزيرو" و"هارلي"، حيث حاول أن يقدم عملًا دراميًا في الأول وعملًا مختلفًا مال إلى الأكشن بشكل حديث في الثاني، وعلى الرغم من تحقيقه ملايين الجنيهات، إلا أنهما لم يكونا على مستوى طموح نمبر 1.

 

يشارك في بطولة فيلم "أسد أسود" إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

هدوء فنى.. لماذا ابتعد محمد رمضان عن الساحة الفنية؟

أحمد داش يكشف أسرار شخصيته فى مسلسل "مسار إجبارى" ويشيد بـ"محمد رمضان"

حميد الشاعري: لا أمانع الغناء مع محمد رمضان

بطولة فيلم أسد أسود الفنان محمد رمضان محمد رمضان طائرة خاصة حلاقة ذقنه

مواد متعلقة

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"