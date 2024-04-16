محمد رمضان يحلق ذقنه فى الجو داخل طائرته الخاصة (صور)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مقطع فيديو قصيرًا، أثناء تواجده على متن طائرة خاصة، وتساعده المضيفة في حلاقة ذقنه.



وأثار الفيديو الدهشة والإعجاب بسبب حلاقة ذقنه أثناء تواجده على متن الطائرة، وتساءل الجمهور: "مفيش حلاق تروحله قبل السفر".



وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "نعيمًا.. يعني هنحلق في الجو".

فيلم "أسد أسود"

يستعد محمد رمضان للعودة من جديد للتمثيل وهذه المرة على المستوى السينمائي من خلال عمل يحمل اسم "أسد أسود" يتعاون خلاله مع المخرج محمد دياب، وهو العمل الذي يحاول رمضان من خلاله العودة بقوة للسينما بعد إخفاقات متكررة على مستوى الإيرادات، حيث حل في مراكز متراجعة في آخر عملين قدمهما وهما "ع الزيرو" و"هارلي"، حيث حاول أن يقدم عملًا دراميًا في الأول وعملًا مختلفًا مال إلى الأكشن بشكل حديث في الثاني، وعلى الرغم من تحقيقه ملايين الجنيهات، إلا أنهما لم يكونا على مستوى طموح نمبر 1.

يشارك في بطولة فيلم "أسد أسود" إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.