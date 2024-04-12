أحمد داش يكشف أسرار شخصيته فى مسلسل "مسار إجبارى" ويشيد بـ"محمد رمضان"

أكد الفنان أحمد داش أن شخصية حسين في مسلسل "مسار إجباري" تختلف كثيرًا عن شخصيته الحقيقية، موضحا أن "حسين" كان شخصية منفتحة عن الدنيا ومحبًا للحركة، وهذا يتناقض مع طبيعته الحقيقية، ورغم ذلك، أكد أنه يتحرك ويسعى بطريقته الخاصة.

وعن مسلسل "جعفر العمدة"، أشاد داش، خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، بالنجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الماضي، حيث يروي المسلسل قصة ابن يبحث عن والده، والذي أثار إعجاب الجمهور بفكرته الجديدة وتمثيله المميز.

وفيما يتعلق بتعاونه مع النجم محمد رمضان، أكد داش أن التمثيل أمام رمضان كان تجربة ممتعة، ووصفه بأنه "تلقائي في طبيعته وشغله"، وأنه يجعل الكلام في المشاهد يبدو حقيقيًا ومؤثرًا.