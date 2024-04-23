الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد رمضان يشوق جمهوره بصورة جديدة عبر "انستجرام": "لما تجهزوا قولولي"

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” وهو يقف أمام الميكروفانات بشكل يجذب الجمهور ويجعلهم يتساءلون عمّا سيفعله النجم.

 

وجاءت الصورة التي شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بها، معلقًا عليها: “لما تجهزوا قولولي”، وكثرت التعليقات على الصورة، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

 

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تفاصيل فيلم محمد رمضان الجديد 

الفيلم الجديد لرمضان سوف يتعاون خلاله مع أبطال الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج، على أن يتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

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