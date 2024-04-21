"حلم الطيران".. جلسة حكي تفاعلية مع الفنان محمد رمضان في بيت المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري House of Egyptian Architecture، بالتعاون مع مبادرة خميرة الحكايات، وتحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، جلسة حكي تفاعلية مع الحكواتي الفنان محمد رمضان حسين، تحت عنوان "حكاية حلم الطيران"، يوم السبت 27 أبريل 2024، في تمام الساعة 10 صباحًا.

جلسة حكي تفاعلية في بيت المعمار المصري

وتعرض الجلسة حكاية حلم البشر بالطيران والتحليق في الهواء منذ أقدم العصور، وبعض الأساطير القديمة والقصص الأدبية التي ظهر فيها ذلك مثل حكاية إيكاروس ومغامرات علاء الدين والبساط السحري.

وتتناول الجلسة أيضًا تاريخ فكرة الطيران ومحاولات وتجارب بعض العلماء على مر العصور، كما تستخدم بعض أدوات الحكي التفاعلي والألعاب والأنشطة التي توضح الحكايات للمشاركين، علمًا بأن الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة.

ويشار إلى أن بيت المعمار المصري، يقع في درب اللبانة بالقلعة.

فاعليات بيت المعمار المصري.. السبت المقبل

عن بيت المعمار المصري

هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، الذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وبناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذي ينص على تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

كما يؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركز للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية والفعاليات الثقافية المختلفة.