بيت المعمار المصري يناقش تجربة الذكاء الاصطناعي.. غدا

يستضيف بيت المعمار المصري التابع لقطاع صنوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة “ تجربة الذكاء الاصطناعي” بحضور للدكتور أحمد حسني رضوان، والدكتور سمية بهي الدين وذلك في السادسة مساء غدا السبت الموافق 24 فبرايري الجاري، بمقر بيت المعمار المصري.

بيت المعمار المصري

هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي)، ويسمى متحف العمارة، الذي سار على تقاليد العمارة المملوكية.

وبناءً على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذي ينص على تخصيص "منزل على لبيب" (أثر رقم 496) ليكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

كما يؤرخ البيت تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

وأيضا يضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركز للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية وغيرها.