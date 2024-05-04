السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: الشعب الفلسطينى لن يستسلم أمام جبروت وجرائم الاحتلال مهما بلغت التضحيات

وجه القيادي في حركة حماس عبدالرحمن شديد، كلمة لمجاهدي كــتائب القســام الجناح العسكري للحركة في طولكرم الذين خاضوا معركة مشرفة في مواجهة قوات الاحتلال على مدار 15 ساعة متواصلة على أرض بلدة دير الغصون.

وأضاف شديد في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن هذه المعركة تدلل على إرادة قتالية منقطعة النظير تمتع بها مجاهدو القسام، ومكنتهم من مواصلة القتال بكل شراسة وإصرار حتى النهاية، رغم فارق القوة والأسلحة.

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كما وجه "شديد" رسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام جبروته وجرائمه مهما بلغت التضحيات،  وسيواصل مسيرة النضال والمقاومة حتى بلوغ أهدافه بالتحرير والعودة.

ارتفاع شهداء بلدة دير الغصون بطولكرم إلى 6 شهداء

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد شهداء بلدة دير الغصون شمال طولكرم إلى 6، وفقًا لما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكدت المصادر اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين خمسة شهداء، ارتقوا داخل المنزل المستهدف في البلدة، وفقًا لما تم إبلاغهم به، دون معرفة هوية الشهداء.

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وكانت طواقم الهلال الأحمر انتشلت فور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد ظهر اليوم، شهيدًا من تحت الأنقاض، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، دون معرفة هويته، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى ستة.

وفور انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اقتحام أكثر من 13 ساعة، هرع المواطنون ومركبات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني والبلدية إلى المنزل المدمر، وشرعوا بإزالة الأنقاض والبحث من مصابين أو شهداء ما زالوا تحت الركام.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم شهداء مجزرة دير الغصون، وأعلنت عن الإضراب الشامل غدًا الأحد حدادًا على أرواح الشهداء.

وصعدت قوات الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 491 مواطنًا وإصابة أكثر من 4950 آخرين.

حركة حماس كتائب القسام قوات الاحتلال طولكرم الشعب الفلسطيني

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