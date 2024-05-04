السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

شهدى عطية يكتب: سناء البيسي الفارسة التي أصبحت صحفية

الكاتب الصحفي شهدى
الكاتب الصحفي شهدى عطية

منيرة ثابت، اعتدال حمودة، نبوية موسى، لبيبة أحمد، فاطمة نعمت راشد، درية شفيق، وغيرهن من رائدات الصحف النسائية في مصر لا يمكن ذكرهن دون أن نذكر سناء البيسي التي حفرت اسمها بأحرف من نور في مجال الصحافة وخاصة الصحافة النسائية، بل أننا لا نبالغ أن سناء البيسي أعادت للصحافة النسائية مجدها الذي كان قد خفت بريقه من زمن، ونعني بذلك تجربتها الثرية مع تأسيس مجلة نصف الدنيا عام 1990. كانت تجربة نصف الدنيا هى محصلة خبرات مشوار طويل بدأته سناء البيسي منذ أن كانت طالبة في قسم الصحافة بكلية الآداب.

الفارسة التي أصبحت صحفية

كانت تتمنى أن تصبح فارسة حيث عشقت ركوب الخيل وكانت مشتركة في الجامعة في فريق الفروسية وتشارك في سباق اختراق الضاحية وبدأ ارتباطها بالخيل في القرية ولم يعترض والدها على حبها لأن تكون فارسة وعندما حصلت على مجموع 72% في الثانوية العامة كان عليها أن تكمل مشوار والدها بالإلتحاق بحقوق عين شمس وهى نفس الكلية التي تخرج فيها والدها الذي عمل مديرا للآثار وكانت أول فتاة في العائلة تلتحق بالجامعة .ولكن حبها للقراءة والكتابة تغلب على ما أراده لها والدها فعندما سمعت عن إنشاء قسم للصحافة بجامعة القاهرة تركت الحقوق والتحقت فورا به وعن تلك الفترة تحكي سناء البيسي قائلة:" لم يكن هناك منهج للقسم فكانوا يستعيرون لنا بعض المناهج من الكليات الأخرى، ويستضيفون بعض العاملين في الصحافة ليحاضروا لنا وكان بينهم مصطفى أمين، وبعد أن أعطانا المحاضرة طلب منا أن نكتب خبرا عن حضوره إلينا، فكتبت الخبر واضفت إليه ( وضاع كل ما أعطاه لنا من علم وسط دخان سجائره المتتابعة وسحاباته الكثيفة) وبعد أن صحح الأوراق قال: أريد هذه الطالبة وألحقني بأخبار اليوم وبدأ مشوار حياتي العملية."

بدأت سناء البيسي مشوارها في الصحافة في دار أخبار اليوم من عام 1958 إلى عام 1964 ولم تكتف بالكتابة فقط بل مارست هواية الرسم أيضا وكانت توقع رسوماتها في أخبار اليوم باسم " البيسي" وأصبحت رئيسا لقسم المرأة وقدمت صفحة أسبوعية فى أخبار اليوم تحت عنوان «قيل وقال» وكتب مقالا أسبوعيا تحت عنوان" غير معقول"  إلى جانب صفحة كاملة فى مجلة آخر ساعة بعنوان «النصف الحلو»، ثم تنتقل سناء البيسي إلى الأهرام لتصبح رئيس قسم المرأة ثم مساعد رئيس تحرير الأهرام تحت رئاسة الأستاذ محمد حسنين هيكل وهى التجربة الأكثر ثراء في تاريخها، وبرغم انتقالها إلى الأهرام فأنها لم تنس فضل الأستاذ علي أمين عليها وفي أواخر حياته عام 1976 أراد أن يعيد تجربة مجلة "هي" التي كان قد أصدرها عام 1964 وأغلقت، وكان متمسكا أن تكون البيسي  نائبة رئيس التحرير لهذه المجلة وداهمه المرض ونقل إلى المستشفى وكانت تذهب إليه سناء كل يوم وتختار الموضوعات وتعد الرسومات والصور وتشترك معه في التبويب وهى تعلم تماما أن المجلة لن تصدر ولكنها كانت تسايره إرضاء له فحالة علي أمين الصحية لم تكن تسمح بذلك وظلت هكذا حتى توفى علي أمين ولم تصدر المجلة.

نصف الدنيا تجربة رائدة في الصحافة النسائية

اتسمت المجلة التي أعادت المجد للصحافة النسائية مرة أخرى بتنوع الموضوعات والحوارات وبجانب الاهتمام بأخبار وشئون المرأة فقد استطاعت سناء البيسي أن اقناع نجيب محفوظ أن يكتب " أحلام فترة النقاهة" إلى جانب العديد من القصص القصيرة التي اختص بها المجلة، كذلك اقنعت الدكتور يوسف إدريس أن يكتب مذكراته على صفحات المجلة وكذلك أجرت حوارا مع الأستاذ محمد حسنين هيكل يعد من أهم الحوارات التي أجراها هيكل حيث أنه تحدث عن بداياته ونشأته في الصحافة فأصبح الحوار مرجعا هاما للباحثين عن تاريخ هيكل. وكتب أيضا في المجلة العديد من الكتاب الكبار مثل خيري شلبي وجمال الغيطاني وعبدالرحمن الأبنودي وغيرهم وبذلك أصبحت المجلة التي اتخذت لها شعارا" نصف الدنيا لكل الدنيا" نافذة للقارئ يطل من خلالها على مختلف العلوم وأقلام الكتاب.

اعتدال حمودة سناء البيسي للصحافة النسائية نصف الدنيا منيرة ثابت

مواد متعلقة

ماذا قال الشاعر قدوره العجنى فى ذكرى أعياد تحرير سيناء؟

"السرب".. فى سينما الشعب بـ14 محافظة ابتداءً من الغد

يحيى الطاهر.. "محبوب الشمس" الذي قدمه ورثاه يوسف إدريس

غدًا.. معرض تفاعلى للصور الفوتوغرافية احتفالًا بعيد العمال بالأوبرا

غدًا.. تكريم الفنانة نيللى وفاروق فلوكس فى حفل تدشين ديوان "أنسنة الرؤية"

يعرض لأول مرة.. «في صحبة نجيب» فيلم وثائقي بمعرض أبو ظبي للكتاب الخميس

محمد عفيفى: "أبوظبى للكتاب" سيعيد قراءة أعمال نجيب محفوظ بعد 100 سنة

نيفين الكيلانى: المشاركة المصرية فى "أبوظبى للكتاب" تعكس روح الإخاء والمحبة

الأكثر قراءة

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال