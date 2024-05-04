السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 5 مايو 2024، حيث استقر سعر الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت 2024 تحديث لحظي

ونتيجة لما سبق ذكره يستعرض موقع الدستور قائمة بأخر تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 استقرارا خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.90 جنيه للشراء مقابل 48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

الدولار في مصر تحديث يومي

سجل متوسط سعر الدولار اليوم السبت 4 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.90 جنيه للشراء 48.00 جنيها للبيع خلال التعاملات المسائية..

 

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

خلال التعاملات المسائية سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، استقرارا، واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

-بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

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