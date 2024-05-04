السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هائل الفهوم لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني في تونس

قال هائل الفهوم، السفير الفلسطيني في تونس، إن الشباب الفلسطيني أصبح من أعلى الشباب في العالم في مجال البحث العلمي، مؤكدًا أن الأمية في فلسطين وصلت للصفر.

وأضاف "الفهوم"، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يرى ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من التقسيم والهيمنة والإفساد.

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال موحد أمام الهوية الوطنية، مؤكدًا أن لا  حل سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من أجل أن يعم السلام العالم، فنحن نختلف في الاجتهادات ونتوحد أمام الأهداف.

ونوه بأن الاحتلال فشل في اقتلاع الهوية الفلسطينية، حيث تقدم بالشكر لتونس على جهودها في دعم الجرحى والطلاب الفلسطينيين خلال الأزمة الحالية.

وتابع أن مصر تقوم بدبلوماسية فاعلة تجاه القضية الفلسطينية وسنجني نتائجها قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت رسائل حاسمة لتحذير المجتمع الدولي من التهجير ونجحت في ذلك.

هائل الفهوم القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الشباب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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