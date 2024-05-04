السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ولاء السلامين: القوات الإسرائيلية تحاصر منزلًا بدير الغصون بـ50 آلية عسكرية

ولاء السلامين مراسلة
ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن دير الغصون تم محاصرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاصرت أكثر من 50 آلية عسكرية منزلا يحتوي على عدد من الشباب الفلسطيني.

وأضافت "السلامين" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت جزء من المبني المحاصر، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الرصاص على أحد الشباب، بالإضافة إلى استشهاد 5 شباب داخل المبنى.

ونوهت بأن قوات الاحتلال اشتبكت مع عدد من الشباب الفلسطيني في المنطقة، مؤكدة أن السبب في محاصرة المنزل هو أن أحد الشباب الموجود بداخله كان قد تسبب في مقتل جندي إسرائيلي.

وأشارت إلى أن شابا فلسطينيا يدعى "أبوالشجاع"، مطلوب من قبل الأمن الإسرائيلي، بسبب مشاركته في عدد من العمليات بحق جنود من القوات الإسرائيلية.

ولاء السلامين القوات الإسرائيلية دير الغصون الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مجلس الحرب الإسرائيلى: لم نتلق ردًا رسميًا من حماس حتى الآن

"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات تنتظر بطول 50 كيلو من معبر رفح

شكرى ونظيره الإيرانى يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

بحمولة 1805 أطنان.. تفاصيل قافلة المساعدات الثامنة إلى غزة

بحثا عن حلول للهدنة.. وزير الخارجية الأمريكى يواصل جولاته بالمنطقة

أستاذ قانون دولى: يجب عدم الضغط على محكمة العدل فى قرارها بشأن حرب غزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف منزلا فى رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

بايدن يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسى وأمير قطر

الأكثر قراءة

بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

بعد خلع الحجاب.. كيف كانت أسماء جلال قبل الشهرة؟ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال