مراسل القاهرة الإخبارية: سكان غزة يعتمدون على المساعدات المصرية بنسبة 100%

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت متوترة، بسبب القصف والغارات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجدًا في منطقة "الفخاري" جنوب خان يونس، بالإضافة إلى قصف المدفعية الإسرائيلية للمناطق الشرقية.

ونوه بأن بلدة "المغراقة" وجحر الديك، بمخيم النصيرات ما زالت تتعرض لقصف عنيف، فيما قصفت طائرات الاستطلاع حي "الصابرة"، وأسفر ذلك عن استشهاد طفلين.

وتابع أن مدينة رفح الفلسطينية تكتظ يومًا بعد يوم بالنازحين، مشيرًا إلى أن السكان باتوا يعتمدون بنسبة 100% على المساعدات الإنسانية القادمة من مصر.

وأردف أن المياة ملوثة بنسبة 100% بالإضافة إلى تكدس القمامة بالشوارع والطرقات، وهذا يساهم في زيادة وانتشار عدد كبير من الأوبئة بين سكان القطاع.