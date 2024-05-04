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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 4-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الملايين من المسلمين عن صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 4-5-2024 وذلك مع رغبة الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا وفي كل الأمور.

 

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 4-5-2024

نقدم صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 4-5-2024  الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق كما يلي:-

اللهم أرزقنا خير الدنيا ونعيم الأخرة وسعة الرزق.. وراحة البال وخير العطاء.. ولباس العافية.. ويسر لنا كل أمر نهاب تعسيره.. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين.. وعندك البلاء من من الصابرين.. ولك في جميع أمورنا من الذاكرين.. اللهم يسر أمري وسهل كل صعب.. وأبعد عني شر خلقك يارب العالمين.

اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك.. ونعما تدوم بفضلك.. وأرواحا تهوى بطاعتك.. ولسانا لا يمل من ذكرك.. اللهم لا تخيب لنا رجاء.. ولا تقفل ابوابك في وجوهنا ونحن نرجوك.. اللهم كن لنا ولا تكن علينا.. اللهم أرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب.

 

اللهم إني أستودعك مستقبلي.. فيسره لي.. اللهم إني أستودعك نفسي فاحفظها.. بما تحفظ به عبادك الصالحين.. اللهم إني أستودعك إيماني فلا تهزه المصائب والاقدار.. اللهم إني أستودعك قلبي وسعادتي وافراحي.. اللهم اجعل قلبي كريما نقيا.

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دعاء الصباح اليوم الجمعة 3 مايو 2024

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أذكار الصباح اليوم.. أدعية تفريج الكرب والهم المستجابة

أذكار الصباح اليوم السبت 4-5-2024


اللهم عافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.. واعوذ بك من عذاب القبر.. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. اللهم ما أصبحت به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.. وأن محمد عبدك ورسولك.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

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أذكار الصباح اليوم.. أدعية تفريج الكرب والهم المستجابة

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