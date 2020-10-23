«ابن مين يا هشام».. هاشتاج يتصدر تويتر بعد فضيحة غادة نجيب

تحت هاشتاج «#ابن_مين_ياهشام» تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للناشط الحقوقي خالد التميمي على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» يتعجب فيه من تمثيلية هزلية بطولة الممثل الهابط هشام عبدالله وزوجته القوادة غادة نجيب، قائلا: «انتي كل يوم بتأكديلي إنك مريضة ووصلتي لمرحلة غجر غير عادية مش مكسوفين من دور الراقصة والطبال ده بتضحكو عالناس ولا على ربنا.. غادة خيمة بقت صاحبة القلب الطاهر يا هشام إريال.. عامة مشكلتك في رجولتك انت حر فيها لكن حقي في إثبات ابني هاخده لو هموت».جاء ذلك بعدما نشر الممثل الهابط منشورا على صفحته يشيد بأخلاق وشرف زوجته غادة نجيب، عقب تسريب تسجيلات صوتية لهما تبين مشاركتهم في إخفاء نسب الطفل بمعرفة هشام عبدالله وتسجيلات صوتية وشات «واتس آب» يوضح صدق ادعاء الناشط خالد التميمي في قضية إثبات نسب طفله.لم يكن هذا الاتهام موجه من خالد التميمي فقط، بل وصفت زوجة سامي كمال الدين غادة نجيب بأنها قوادة قيادات الجماعة فكانت هي المتخصصة في استقطاب الفتيات إلى قيادات الإرهابية وغيرها من الفضائح التي ثبتت تورطها في أعمال مخلة بالآداب.