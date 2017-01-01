حسن راتب يكتب: الثقافة.. كلمة السر فى تطور المجتمع

- صمام الأمان يتمثل فى انصهار كل أبناء المجتمع فى بوتقة واحدة من المعرفة

- نحتاج للاهتمام بالقراءة والتشجيع عليها لدى طلاب العلم فى مختلف المراحل الدراسية



الحديث عن الثقافة ودورها فى تطور المجتمع لم يعد نوعًا من الرفاهية، خاصة بعد أن تحولت كلمة الثقافة من كونها مجرد كلمة يتم ترديدها فى الصالونات الثقافية، أو فى اللقاءات شديدة الخصوصية بين المثقفين وأهل الفكر، لتصبح أحد أهم وأبرز عناصر تشكيل الوعى فى المجتمعات.



بل لن أكون مبالغًا إن قلت إنها أصبحت بالفعل تمثل المؤشر الحقيقى لنهضة هذا المجتمع أو ذاك، والترمومتر الدقيق لما تموج به المجتمعات من تغيرات سريعة ومتلاحقة.. فضلًا عن ذلك، فإن ثقافة التأثر والتأثير تعد من أرقى أنواع الثقافة باعتبارها تمثل قوة ناعمة تحرك الأمم والشعوب، وهو ما ترتب عليه أن أصبحت الثقافة، وبشكل لافت للنظر، قاطرة تطور الأمم والشعوب.



وهنا ينبغى علينا التعامل مع هذا الأمر من منطلق أن الثقافة تجسيد حقيقى لتاريخ مجتمع وتاريخ أمة، فالأمم التى ليس لها تاريخ لا تعيش حاضرًا، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون لها مستقبل، خاصة أن الثقافة بمفهومها الشامل تعنى عادات وتقاليد وموروثًا ثقافيًا يجرى بداخل الإنسان مجرى الدم.. لذا فإننى أرى أن هؤلاء الذين حددوا مفهوم الثقافة وحصروه فى المعرفة فقط هم فى حقيقة الأمر لا يدركون المعنى الواسع للثقافة، وهو ما يقلل بالتالى من أهمية وقيمة الثقافة بمفهومها الواسع.



وفى مشربنا، فإن الثقافة تشنف الآذان بنغمة جميلة، وكأنها لحن جميل يأخذنا بعيدًا حيث الانسجام مع الجمال اللا محدود، كما أنها أيضًا عبارة عن مفردات لغة راقية ترفع من مستوى الفكر والإدراك، وتحرك الوجدان، وتدفع المرء إلى أن يعيش فى حالة متحررة، بل يحلق بعيدًا فى سماوات النفس البشرية التى لا حدود لها من أجل التعبير عن مساحة حرية للإنسان، أى التعبير عن رأى حر.



إن الثقافة بمفهومها الواسع تعبّر عن كل ما حولنا من أشياء وأفعال بمنطق ومفاهيم، وتحدد موروثنا وتنهل من عبق الماضى والقيم والتقاليد من غير ما يكون الشخص أثيرًا لها أو مكبلًا بمعانيها.. وحتى نرتفع بالثقافة فإنه ينبغى علينا أن نتطلع للعالم المتقدم والمتطور والحداثة والتكنولوجيا، ونأخذ منها دون أن نقع فريسة الافتتان بها أو أن نصبح أسرى لها.



وهنا، فى تقديرى الشخصى، تبرز أهمية بل ضرورة المحافظة على الثقافة واستشراف المستقبل بطريقة صحيحة، خاصة أن الثقافة فى العصر الحديث تعرضت لمجموعة متغيرات كبيرة جدًا.. فالثقافة لدينا وفى فكرنا ومعتقدنا ليست قضية سن أو عمر فى حد ذاتها، خاصة أن الثقافة فى الطفولة تختلف عنها فى اليفاعة والكبر والسن المتقدم، أو فى مرحلة ما قبل الشيخوخة.



وهناك أنواع مختلفة تؤثر ويتأثر بها الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالروافد الثقافية التى تشكل فى النهاية مفهوم ومعنى الثقافة كما يراه هذا الشخص أو ذاك.



وهنا، علينا أن نتوقف طويلًا أمام السوشيال ميديا التى ترتبت عنها طفرة كبيرة وهائلة فى التغير الثقافى، ما أدى بالضرورة إلى إحداث الفوضى، وتلك الفوضى بعيدة كل البعد عن مساحات الحرية.. وحتى نضع أيدينا على خطورة هذا الأمر بالتحديد، علينا أن ندقق النظر فيما تقدمه السوشيال ميديا اليوم، حيث نجدها مكتظة بكل ما هو ضد العقل والمنطق، بل نجدها تهاجم الرموز الوطنية بشكل مستفز ودون أى داعٍ، بل إنها تختلق قصصًا وروايات ما أنزل الله بها من سلطان، هدفها الأساسى تشويه تلك الرموز وإلصاق التهم بها والتقليل من شأنها وتسفيه إنجازاتها، على الرغم من أن تلك الرموز فى حقيقة الأمر علامات مضيئة لا يختلف عليها اثنان، ولا ينكر دورها ومكانتها فى المجتمع إلا كل جاحد أو حاقد أو ناكر للجميل.



ولكن للأسف الشديد، نجد السوشيال ميديا تضرب تلك العلامات المضيئة فى مقتل، والمؤسف حقًا فى هذا الأمر أنه ناتج عن عدم نضوج وعدم إدراك، وتفشى الجهل بكيفية استخدام هذه الوسائل بشكل صحيح وبالأسلوب الأمثل.



الأمر الذى يدفعنى إلى القول إن آفة الذين يعيشون ويتقوقعون فى فكر الثقافة المحدود لا يدركون المعنى الواسع للثقافة، حيث إن هناك ثقافة سمعية ترفع من مستوى الفكر والإدراك عن طريق الآذان، وهو ما يتطلب ضرورة تربية أولادنا تربية سليمة فى هذا الأمر، لينشأوا على أساس أن الثقافة هى التعامل مع المتغيرات بمنطق ومفاهيم تحدد الكينونة، واستنادًا إلى أن الثقافة قد تعرضت إلى عدد من المتغيرات فى العصر الحديث.



وعلى الرغم من ذلك، فإن الطفرة الكبيرة التى جعلت من مساحات الحرية تحت زعم وسائل الثقافة الحديثة والمتغيرة هى ليست من الحرية فى شىء، ولكنها فوضى مثل «السوشيال ميديا».



وهنا، فإننى أرى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تستطيع أن تحقق حلقات الاتزان، وأن تعيد إلى العالم رشده، فمصر هى حلقة الاتزان الحقيقى للأمة العربية، خاصة أن السلعة الثقافية هى أغلى سلعة تمتلكها وتصدرها، فلا يمكن لأحد أن ينسى على الإطلاق أن الثقافة والتعليم كانا سببين فى ارتباط مصر بالمنطقة العربية.



وقبل الإبحار فى هذه المسألة شديدة الأهمية، أود التأكيد أن الثقافة كلمة عريقة جدًا فى اللغة العربية، بما فى معانيها من آفاق رحبة وصقل للشخصية والنفس، وهو ما يجعل الشخص المثقف يحرص على أن يعلم نفسه أمورًا جديدة بصفة مستمرة، لذا نجد أن كلمة الثقافة يتم تداولها فى هذا العصر لتدل على رقى فكرى وأدبى واجتماعى لكل أفراد المجتمع، فالثقافة فى حد ذاتها نظريّة فى السلوك، كما تستخدم هذه الكلمة أيضًا لتدل على الذوق المتميز فى الفن والعلوم الإنسانية بما يُعرف بالثقافة ذات المستوى العالى.



وقد اعتنى الباحثون والمفكرون فى حقل البحوث العلمية الاجتماعية بدراسة التشابهات فى السلوك الإنسانى وفى الحياة الاجتماعية، ووجدوا أن هناك تشابهًا وتقاربًا كبيرًا بين مفهومى المجتمع والثقافة، فالعلاقة بارزة وبشكل واضح بين المفهومين من الناحيتين النظرية والواقعية، فالمجتمع هو الأساس الذى يستوعب المدد الثقافى، وهو الوعاء الذى يحتوى العصارة الثقافية لأبنائه، والثقافة تعتمد على وجود المجتمع فى الوقت الذى تكون فيه هى الوسيلة المُثلى للنهوض بذلك المجتمع الذى قام بحفظها لأبنائه المقيمين فيه. وهنا تبرز أمامنا مسألة فى منتهى الأهمية تتعلق بالوعى الجمعى، لأن الثقافة والوعى مصطلحان مرنان يرتبطان بطبيعة الإنسان الاجتماعية وتطورها ونشاطاته الإبداعية والعلمية منذ الأزل، فالوعى يتطور بممارسة الإنسان حياته الاجتماعية، وطريقة تفاعله مع من حوله من الأفراد، ومدى معرفته وتعامله مع طبيعة الأشياء التى تحيطه، وما يميز وعى الفرد الذاتى هو قدرته على اتخاذ أى قرار ومعرفته فى سلوكه الخاص والعام، حيث إنّ أغلب أفكار الناس هو نتاج تقدمهم فى إنتاج كل ما هو مادى، فإن هناك صراعًا قائمًا بين الوجود الاجتماعى والوعى الاجتماعى، حيث إن الوجود مادى والوعى فكرى.



وهناك أمر فى غاية الأهمية لا بد من الإشارة إليه، وهو أن الثقافة، وبما لها من دور مهم فى تشكيل الوعى الجمعى، قد كان لها دور مهم فى اندلاع ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، باعتبارهما ثورتين أسهمتا بشكل لافت للنظر فى تغيير شكل الحياة بالكامل فى مصر، فلو لم تكن هناك ثقافة واضحة الملامح فى كلتا الحالتين ما كنا رأينا هذه الثورة أو تلك، فانتشار الوعى الثقافى كان المحرك الرئيسى للمواطنين وحثهم ودفعهم نحو التغيير بقوة.



وإذا كانت الأسس التى تقوم عليها الثقافة كما وضعها أهل العلم هى «الإدارة» و«الحرية» و«المعرفة»، فإن هذا يعنى يؤكد، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن تغيير أى مجتمع لن يتم دون خلق الأجواء المناسبة لميلاد هذه الأسس الثلاثة، ولا يكفى أن نعمل على خلق هذه الأسس عند بعض أفراد المجتمع دون البعض الآخر، بحيث تبدو عملية التحول الثقافى عملية فردية تتحمّل عبثها شريحة صغيرة من المجتمع دون بقية الشرائح، ولذلك فإن صمام الأمان يتمثل فى انصهار كل أبناء المجتمع فى بوتقة واحدة من المعرفة وفى إطار تنظيمات ثقافية تعمل على تغذيتهم فكريًا وروحيًا، وتقوم فى الوقت نفسه بربط ثقافتهم الأصيلة بالواقع الاجتماعى.



والحق يقال، فإن انتشار مظاهر الوعى الثقافى لم يأتِ من فراغ فى أى مجتمع من المجتمعات، وإن كنت أرى أن تلك المظاهر تتمحور فى عدة عناصر، من بينها الاهتمام بالقراءة والتشجيع عليها لدى طلاب العلم على مختلف مراحلهم الدراسية، بإقامة حلقات القراءة الجماعية، وحملات تبادل الكتب، وتوافر الكتب بالنسخة الإلكترونية، الأمر الذى يعزز الوعى الثقافى ويرفع حصيلة المفردات اللغوية لممارسى القراءة، إلى جانب القيام بتنظيم العديد من المسابقات الثقافية لفئات عمرية مختلفة فى المدارس والجامعات.



ولا يمكن هنا ونحن نتحدث عن هذا الأمر أن ننسى مسألة الحصول السريع على المعلومة فى ظل التطور التكنولوجى والشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، فضلًا عن الاهتمام بالمبدعين وإنشاء العديد من الأندية التى تُعنى بالمحافظة عليهم ودعمهم وصقل شخصياتهم، حتى يبدعوا أكثر فيما يقدّمون.



إلى جانب انتشار ثقافة العمل التطوعى على الصعيدين المحلى أو الدولى، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة حملات التبادل الشبابى الثقافى بين الدول فى المجالات التطوعية والكشفية وغيرها، مما يعزز قدرة الفئات الشابة على التعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، وبالتالى الاستفادة منها فى ظل انتشار المؤسسات التعليمية المعنية بتعليم اللغات ومهارات القيادة والاتصال.



والحديث عن الثقافة يدفعنا أيضًا إلى التعامل معها باعتبارها أحد جوانب الوعى، وبالتالى تشمل المعتقدات والافتراضات والمواقف والقيم والأفكار التى تشكل نموذجًا شاملًا للواقع، وهى تشمل أيضًا صياغات وتفسيرات الماضى والحاضر والمستقبل.



وبالطبع لا يمكن أن نغفل أيضًا حقيقة مؤكدة تفيد بأن الثقافة جزء من نسيج هذه المنظومة، والمثقف هنا يعد جزءًا مهمًا من المجتمع، وعاملًا من عوامل تطوره، وله اليد الطولى فى نشر الوعى.



لذا فإن مسئولية المثقف المجتمعية تحتم عليه أن يكون موجودًا، ويبدى رأيه ويثير كثيرًا من الأسئلة ويزيح الغبار العالق عن كثير من مشكلاتنا، فغياب الوعى الثقافى يؤدى إلى نشوء سلوكات ومفاهيم غريبة بين أفراد المجتمع، من اللا مبالاة وعدم النظر للأمور بجدية، ويسود الفكر المضطرب والأنانية وحب الذات، فكلما تمحور الإنسان حول ذاته فقد تواصله مع المجتمع المحيط به، حيث تم تعريف الوعى بأنه إدراك الإنسان ذاته وما يحيط به إدراكًا مباشرًا، وهو أساس كل معرفة.



ولعل هذا يعنى فهم الإنسان ذاته والآخرين عند تفاعله معهم سعيًا لإشباع حاجاته وقضاء مصالحه وهو مدرك للعلاقات بينه وبين الآخرين والبيئة، من خلال المواقف المختلفة.. ويأتى مفهوم الوعى الثقافى مكملًا لوعى الفرد الذاتى، وهو قدرته على التفكير وإرادته الحرة فى اتخاذ القرار، لذلك فإنه يتحتم علينا غرس اتجاهات تنمّى الوعى الثقافى، وهو ما لا يمكن أن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود استراتيجية ثقافية تنمّى وعى الإنسان والمجتمع.



فالفرد، وكما هو ثابت فى كل الدراسات الإنسانية والاجتماعية، هو أساس كل نهضة وتطور، وأفكاره هى ما يواجه به المجتمع ويساعده على حل مشكلاته، ولذلك فإن تنمية الوعى الثقافى للمجتمع تمثل الركن الأساسى لأى تنمية شاملة يسعى المجتمع لتحقيقها.



والحق يقال، فإن هذا الاتجاه لن يتحقق دون أن تكون هناك إرادة حقيقية تستهدف فى المقام الأول تفعيل الجانب الثقافى باعتباره الجانب المضىء فى الإنسان، من خلال المناهج البحثية والتعليمية، وأيضًا من خلال بناء فكرة رئيسية تصب فى نهاية الأمر فى أن الثقافة هى معادل أخلاقى وسلوكى فى المجتمع، بل هى أساس بنائه، والركيزة الأساسية فى تحضره، وهى أيضًا طريقنا الأبرز ونحن نتطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.