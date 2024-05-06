الإثنين 06 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

"قطار الموت" يقتل فتاة عشرينية.. خبير السلامة يُحذر الأهالي من ألعاب الملاهي

قطار الموت
قطار الموت

أثارت  واقعة وفاة الشابة العشرينية "رحاب" في إحدى الملاهي الشهيرة بأكتوبر، بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة خلال استقلالها لعبة “قطار الموت”، تعاطف الكثيرين وفي الوقت نفسه فزعهم في ظل تكرار حوادث مدن الملاهي في الفترات الأخيرة.

خبير السلامة: يجب تدوين شروط استعمال كل لعبة على التذكرة 

أكد خبير السلامة والصحة المهنية اللواء حنفي محمد، أن كل ألعاب مدن الملاهي مستوردة من الخارج ويكون مرفق معها إرشادات استخدامها والشروط الصحية والجسّدية التي يجب توافرها فيمن سيركبها، كأن يكون هناك بعض الألعاب الممنوعة عن الأشخاص ممن هم مرضى القلب أو الضغط العالي أو المنخفض وخلافه من الأمراض الأخرى.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أنه ينبغي وضع لائحة جوار كل لعبة يظهر فيها مدى خطورة كل واحدة فيهم والشروط الصحية وقدرات التحمل التي ينبغي أن تتوافر فيمن سيركبها، وتابع بقوله: “بل يجب أن تدون كذلك تلك الشروط على التذكرة الخاصة بكل لعبة ”.

وأكد أنه إذا كانت تلك اللائحة والتنبيهات موجودة من المؤكد أن تقل فرص وفاة بعض الرواد.

ومن جهة أخرى أوصى حنفي الآهالي والأشخاص بألا بلقوا بأنفسهم أو أطفالهم إلى التهلكة باللعب بألعاب خطيرة قد تودي في لحظات بحياتهم لمجرد الشعور بروح المغامرة والتي كثيرًا قد تكون غير محسوبة.

ليست الأولى.. لعبة الإعصار تقتل طفلة بالإسكندرية

وشهدت مدن الملاهي العديد من الحوادث السابقة وتكررت سواءًا كانت ناتجة عن خوف الرواد أو الإهمال، فقد شهدت منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية وفاة الطفلة “دنيا سعيد” 12 عامًا، إثر إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، عقب سقوطها من لعبة تسمى الإعصار.

كما شهدت ملاهي مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حادث أليم بسقوط أرجوحة يستقلها 3 أطفال أشقاء لتتوفى طفلة، ويصاب شقيقيها.

كذلك كان قد شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج حادث أليم، إذ لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت من إحدى المراجيح أثناء لهوها مما أدى إلى وفاتها. 

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سكتة قلبية لطفل بسبب الملاهي في إنجلترا

وللمفارقة العجيبة والمحزمة في الوقت نفسه فقد أُدخِل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء وجوده في مدينة ملاهي كذلك  في  ليجولاند وندسور بالمملكة المتحدة.

وألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا من إسيكس، إنجلترا، وذلك للاشتباه في إهمالها للطفل مما تسبب بإصابته في السكتة القلبية، ذلك الأمر الذي يثبت أن حوادث الملاهي هي مسؤولية مشتركة بين الرواد والجهات المعنية  للتفتيش والرقابة بجانب إدارة مدن الملاهي نفسها. 

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