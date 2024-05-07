ياسمين عبدالعزيز: بعد طلاقى وجدت نفسى فى قصة حب جديدة (فيديو)

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن حياتها العاطفية والزوجية، مؤكدة على عدم قدرتها على العيش بمفردها وميلها الدائم للارتباط، وعبرت عن ذلك قائلة: "لم أكن يومًا بلا شريك، والحياة الزوجية جزء لا يتجزأ من وجودي".

وأضافت "عبد العزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc: "حتى بعد طلاقي، سرعان ما وجدت نفسي في قصة حب جديدة مع أحمد، فأنا لا أعرف كيف أعيش الوحدة، الحب يملأ حياتي وأنا شخصية محبة بطبعي، لكن الآن أتساءل ماذا أفعل بقلبي".

وفي مقدمة البرنامج، وصفت "يونس" ياسمين بأنها من النجمات القلائل اللاتي استطعن خلق مسار فريد في عالم السينما، مشيرة إلى أنها سارت على خطى كبار الفنانات مثل نادية الجندي ونبيلة عبيد، وأصبحت مثالًا يحتذى به لجيلها والأجيال الأصغر، قائلة: "ياسمين ليست مجرد فتاة جميلة، بل فنانة متمكنة وملهمة".

وبطريقتها الكوميدية المعهودة، ردت "عبد العزيز" على إشادة يونس قائلة: "أستطيع أن أقدم الكثير، وليس الجمال فقط".